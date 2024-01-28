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Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunanlara yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaşıldı. Mobil oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukların nasıl tuzağa düşürüldükleri tek tek ortaya çıkarıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 08:42, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 10:54
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, S.K. isimli şüphelinin çocuk pornografisi içeriklerini sattığını belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından ekipler, S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli S.K.'nin cep telefonunda yapılan detaylı incelemede çok sayıda çocuk pornografisi ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı dokümanlara ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.K.'nin telefonunda internet tabanlı Viber adlı sohbet uygulamasının yer aldığını tespit etti.

Uygulamayı incelemeye alan ekipler, 'Satılık Çocuk ...' başlıklı sohbet odasını belirledi. Yüzlerce üyesi olan sohbet odasında, 37 kişinin erkek çocuklarına ait müstehcen fotoğraf ve videoların satışı yaptığını tespit etti.

ÖZEL EKİP 6 AY DOSYAYA ÇALIŞTI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konu için kurulan özel bir ekip, Viber uygulamasını mercek altına alarak 6 ay süren çalışmanın ardından 37 kişinin gerçek kimliklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti karşısına çıkan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OYUN İÇERİKLERİ KARŞILIĞINDA MÜSTEHCEN FOTOĞRAF

Operasyondan ardından şüphelilerin kullandığı dijitalleri ele geçiren ekipler, çocukların nasıl tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Popüler olan çevrimiçi oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukları ile oyun içerisinde yer alan sohbet kanallarından iletişime geçen şüphelilerin 'Oyun Karakteri ve İçerikleri' ücretsiz olarak verebilecekleri şeklinde konuşma gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Çocuklar ile sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaya devam eden şüpheliler, göstermelik oyun karakter ve itemleri gönderdi. Ücretsiz şeklinde oyun içeriklerine sahip olan çocuklar daha fazlasını alabilirim umuduyla kendilerinden istenilen müstehcen fotoğraflar karelerini göndermeye başladı.

ÇOCUKLARIN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI BÖYLE SATTILAR

Viber uygulamasında kurulan sohbet odasında bir araya gelen kişiler, çocuklardan elde ettikleri müstehcen fotoğraf ve videoların satışına başladı. Sohbet odasında çocuklara ait fotoğraf karelerinin göstermelik bir kısmın paylaşıldığı ve satın almak isteyen kişiler ile özel olarak görüşme gerçekleştirilerek satış yapıldığı belirlendi. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği karşısına çıkan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLARIN HANGİ OYUNU OYNADIKLARI TAKİP EDİN

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, aileleri ve çocukları mobil oyunlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kırık, "Ailelerin ve çocukların mobil oyunların potansiyel tehlikelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda farkındalık yaratmak önemlidir.

Aileler, çocuklarının mobil oyun oynarken güvenliği sağlamak için bazı önlemler alabilirler. Öncelikle, hangi mobil oyunları oynadığını takip etmek ve çocuğunuzun çevrimiçi bağlantıda olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, çocuğunuzun kimlerle etkileşimde bulunduğunu gözlemlemek ve çocuğunuza internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini öğretmek hayati öneme sahiptir" dedi.

ÇOCUKLARA FOTOĞRAF PAYLAŞMAMALARI KONUSUNDA UYARIN

Ailelerin, çocukları korunması noktasında atacağı adımları aktaran Kırık, "Çocuklar da bu tür tehlikelerden korunmak için bazı adımlar atabilirler. İlk olarak, internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamak ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamak önemlidir. Ayrıca, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda bir yetişkine haber verme alışkanlığı kazanmaları önemlidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini koruyabilir ve çevrimiçi ortamlarda güvende kalabilirler.

Öte yandan, çocuklara özel uyarılar da yapılmalıdır. Örneğin, çocuklara asla kişisel bilgilerini veya fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiği konusunda sık sık hatırlatılmalıdır. Ayrıca, çocuklar oyun oynarken veya çevrimiçi sohbetlerde tanıştıkları kişilere güvenmemeleri konusunda uyarılmalıdır. En önemlisi, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda oyun oynamayı bırakmaları ve bir yetişkine haber vermeleri gerektiği vurgulanmalıdır."

ÖMER ÇETİN

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