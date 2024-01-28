81 ilde 'çakar lamba' denetimi: 5 milyon TL ceza uygulandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1-26 Ocak arasında 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 807 sürücünün çakar lambası söktürüldü, toplam 5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı" ifadesine yer verdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 09:03, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 10:06
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan denetimleri paylaştı.
Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı."