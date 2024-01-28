İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

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