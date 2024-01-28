Bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin olayı gerçekleştirirken kullandıkları aracın da çalıntı olduğu belirlendi.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çelik yelek, 32 fişek ile olay günü giydiği mont ele geçirildi.

Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, G.K. (34), S.K. (34), Y.K. (26) ve H.A. (35) gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gasp olayını gerçekleştiren zanlıların adres ve kimliklerini tespit etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta C.Ç'nin bankadan 2 milyon lira çektikten sonra aracına gittiği sırada yanına ticari araçla yaklaşan bazı kişilerce 482 bin lirasının gasbedilmesine ilişkin çalışma yürüttü.

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