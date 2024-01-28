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Maçın iptal olmasını istemeyen taraftar sahayı temizledi

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kar altında kalan stadyumu maça hazır hale getirmek için bir araya gelen taraftarlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve 1984 Muşspor çalışanlarıyla ellerine kürekleri alarak sahayı kardan temizledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 10:51, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 11:23
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Maçın iptal olmasını istemeyen taraftar sahayı temizledi

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, Şehir Stadyumu'nda düzenlenmesi planlanan 1984 Muşspor ve Adana 1954 FK maçının iptal edilme tehlikesi oluşturdu. Ancak, bir grup taraftar, maçın iptal edilmemesi için kolları sıvadı. Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen kar temizleme çalışması, taraftarların ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının özverili çabalarıyla yapıldı. Şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan stadyum, spor tutkunlarının işbirliği sayesinde tekrar açıldı.

Ekipler, kar temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürerek stadyumu spor faaliyetlerine hazır hale getirdi. Zorlu hava şartlarına rağmen samimi bir dayanışma örneği sergileyen ekip, stadyumu yeniden sporseverlere açmanın mutluluğunu yaşadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için insan gücüne ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı bu stadyumdayız. Muşsporumuzun Adanaspor'la maçı var. Stadyumu hazır hale getirmek için karla mücadelede bulunuyoruz. İki gün önce Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası stadyumu temizlememize rağmen zemin tekrar karla kaplandı. Şu an kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Bu nedenle biz ağır tonajlı araçları sahaya sokmayarak zemine zarar vermeden iş gücüne müracaat ettik. Taraftarlarımızla ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcıyoruz. Burada inşallah sahayı maça yetiştirerek sağlıklı bir şekilde maç yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Muş 1984 Sporun taraftarları olarak sahada kar temizleme çalışması yürüttüklerini belirten Osman Bozkurt da, "Muş'ta çok şiddetli bir kar yağışı var. Muşsporumuzun çok önemli bir maçı olduğunu duyduk. Taraftar gurubu olarak hep beraber sahamızı tertemiz yapıp daha güzel bir zeminde futbol oynanabilmesi için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. İnşallah müsabakayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

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