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Beş ilde 516 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 11:54, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 11:59
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Erzurum'da dün etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 333 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 66, Ardahan'da 6, Tunceli'de 82, Iğdır'da ise 29 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bu illerdeki İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu alanlarda çalışma yaparak kapalı köy yollarını açmaya çalışıyor.

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