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İki hayırsever bakkalda bazı vatandaşların borcunu sildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hayırsever iki kişi, girdikleri mahalle bakkalında bazı vatandaşların 13 bin liralık borcunu sildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 13:07, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 13:24
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Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir bakkala giren hayırsever iki kişi, iş yeri sahibinden mahallelinin borç defterini açmasını istedi. Hayırseverler, defterden ekonomik gücü düşük olan bazı vatandaşların borçları hesaplandıktan sonra 13 bin lira tutarında ödeme yapıp borçlarını kapattı.

Bakkal sahibi Selahattin Bengü, bu bölgede pek rastlamadığı bir durum olduğunu belirterek, iki kişinin gelip 'borç defterini aç' deyince farklı anladığını söyledi.

"'Ne yapacaksın borç defterini' dedim. 'Durumu düşük olan insanların borcunu kapatmaya geldik' dediler" diyen Bengü, duygulandığını ve durumu iyi olan herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu dile getirdi.

İki gün önce öğlene doğru iki gencin içeri girdiğini aktaran Bengü, "Daha önce haberlerden birkaç kez izlemiştim. Keşke bizim buralarda da öyle bir şey olsa olsa diye içimde söylüyordum. Öyle söyleyince aklıma geldi. Bunlar gizli hayırseverdir. Hesapladık ve bayağı bir borç kapattılar. Özelikle durumu düşük olan birkaç müşterimizin borcunu hesapladım. Ortalama 13 bin vardı. Örnek bir davranış. Herkesin yapabileceği bir şey. Durumu iyi olan birçok insanımız var" dedi.

Hayırseverlerin kendilerini gizli tutmak istediğini kaydeden Bengü, "İsim soy isim vermedi. 2-3 dakika içinde ödeme yapıp gittiler. Kimsenin görüp duymasını istemediler, hemen çıkıp gittiler. Ödemeyi yaptıktan sonra benden onları aramamı istediler, aradım. Hatta biri, telefonumu açmak istemediğini söyledi. Borcumu isterim diye açmak istememiş. Sonra durumu anlattım, arkadaşların borçlarını kapattığını söyledim. Emin olun, o heyecan ile bir süre konuşmadılar. Keşke yaygınlaşsa, keşke herkes bunu yapsa" ifadelerini kullandı.

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