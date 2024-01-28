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Denizi olmayan kentte -2 derecede kanoda olimpiyatlara hazırlanıyorlar

Denizi olmayan kentlerden birisi olan Afyonkarahisar'da kano sporcuları -2 dereceyi bulan hava koşullarında antrenmanlarını sürdürürken, sporcular her şeye rağmen Türkiye'yi, 2028 Olimpiyatları'nda temsil etmek için çalışıyor. Genç kano sporcuları, Türkiye'yi 2028 Olimpiyatları için söz verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 13:23, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 13:25
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Denizi olmayan kentte -2 derecede kanoda olimpiyatlara hazırlanıyorlar

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, kano tesisinde kano sporuyla ilgilenen genç sporcularla bir araya geldi. Bu buluşma sırasında genç sporcular, -2 derecede gerçekleştirdikleri antrenmanlarla Türkiye'yi 2028 Olimpiyatları'nda temsil etme sözü verdi. Kasapoğlu, genç kano sporcularını çalışmaları ve azimleri dolayısıyla tebrik ederek, hava sıcaklığının -2 derece olduğu koşullarda bile neşeyle ve kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Gençlerin bu azimli çalışmalarının boşa gitmeyeceğine inanarak, ülkelerini Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Antrenmanları botlarla takip ettiler

İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Yılmaz Erşen'in kano sporuyla ilgilenen genç sporcularla yaptığı buluşma ve gençlerin 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hedefleri, spor alanında geleceğin başarılarına dair umut verici bir tablo çiziyor.

Kano sporcusu Sude Gölcük yaptığı açıklamada, "-2 derecede antrenman yapmak gibi zorlu koşullarda bile azimle çalışmayı sürdürdüğümüzü göstermek, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. İnanıyoruz ki çabalarımız boşa gitmeyecek ve ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda temsil edeceğiz" dedi.

Diğer sporcular da olimpiyatlarda başarılı olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Sporcuların Akarçay'da yaptıkları antrenmanı ise İsmail Hakkı Kasapoğlu ve beraberindekiler bot ile izledi.

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