AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
'TOKİ arazilere çöktü, 250 kişi mağdur oldu' iddiasına açıklama
'TOKİ arazilere çöktü, 250 kişi mağdur oldu' iddiasına açıklama
Islak imzalı İsveç kararının neden ABD'ye gönderildiği açıklandı
Islak imzalı İsveç kararının neden ABD'ye gönderildiği açıklandı
'İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız'
'İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız'
3 ilin emniyet müdürü değişti
3 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına destek ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrette 2 TL tartışmalarına da açıklık getirdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 17:42, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 17:40
Yazdır
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Kesinlikle bir sapma olmayacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.

EYT EMEKLİ SAYISI 2 MİLYON

Şu anda EYT'den emekli olan emeklilerimizin sayısı 2 milyon, şu anda 16 milyon emeklimiz var. EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyen VE 30 gün içerisinde özel sektöre dönen çalışanlarımıza destek veriyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE 2 TL TARTIŞMASI

17 bin 2 TL olan asgari ücretin sonundaki 2 TL'nin çalışanları üst vergi dilimine daha erken taşıdığı iddia edildi. kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.

Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik..

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber