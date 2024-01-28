Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Kesinlikle bir sapma olmayacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.

EYT EMEKLİ SAYISI 2 MİLYON

Şu anda EYT'den emekli olan emeklilerimizin sayısı 2 milyon, şu anda 16 milyon emeklimiz var. EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyen VE 30 gün içerisinde özel sektöre dönen çalışanlarımıza destek veriyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE 2 TL TARTIŞMASI

17 bin 2 TL olan asgari ücretin sonundaki 2 TL'nin çalışanları üst vergi dilimine daha erken taşıdığı iddia edildi. kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.

Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik..