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98 seçmenin olduğu köyde 371 'hayalet seçmen' var

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 98 seçmenin bulunduğu Şenlik köyünde yaklaşan yerel seçimler öncesinde hayalet seçmen sayısının 371'e çıkmasıyla ilgili köylülerden "Hayalet seçmenler iptal edilsin" açıklaması geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 14:11, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 14:14
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98 seçmenin olduğu köyde 371 'hayalet seçmen' var

Şenlik köyünün yaklaşık 40 yıllık muhtarı Ali Emanet, yaptığı açıklamada "Sağlık sorunlarım dolayısıyla İstanbul'da bulunduğum bir süreçte seçmen taşıma işi mi yoksa, köye dönüş mü bilemediğim bir şekilde köyün nüfusu artmıştır. Bu süreçte köyde Veysel Çırak'ta adaylığını açıklamıştır. Ben de köyün iradesine köyde yaşayanlar karar versin yönünde düşünüyorum" dedi.

"Bir olup sahte seçmenleri tespit edelim"

Kendi yakınlarından bir tane bile seçmen taşındığı ispat edilmesi halinde muhtar adaylığından çekileceğini ifade eden Muhtar adayı Veysel Çırak ise, "Mustafa Emanet isimli vatandaş muhtarlık seçimi için ikametgahını İstanbul'dan köyümüze taşımaya karar verince kendi evinde yabancı kişilerin olduğunu tespit etmiş ve durumu bizlere bildirmiştir. Sahte kira sözleşmesiyle köydeki birçok atıl durumdaki ahır veya evlere seçmen oluşturulduğunu tespit ettik. Bunun için de harekete geçip gerekli yerlere gerekli başvurularımızı yaptık. Eğer seçmen taşıma işini ben başlattıysam muhtar adaylığımdan çekilmeye hazırım. Aynı kararı mevcut muhtarımız Ali Emanet'ten de beklerim. Burada olay bu sahte seçmenlerin nasıl köyümüze taşındığının tespit edilmesindedir. Ben buradan seslenmek istiyorum. Birileri köyümüze nifak tohumları mı ekmek istiyor da bu kadar sahte seçmen ortaya çıkmıştır bunu çok merak ediyorum. İsterim ki muhtarımız Ali Emanet ile ele-ele verip bu sahte seçmenleri tek-tek ortaya çıkartalım ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandıktan kimin çıkacağını sadece köydeki vatandaşlarımızın iradesine bırakalım. Kimse köy halkımızın iradesine şerh koyamaz. Bu bir yarıştır ve Şenlik Köyümüze kim daha iyi hizmet getirecekse onun seçilmesi gerekmektedir"diye konuştu.

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