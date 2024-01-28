Sobadan sızan gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlu, kaldırıldıkları Sarıkaya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adrese gelen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde anne ve oğlunu hareketsiz halde buldu.

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