Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili kilise yetkilileriyle telefonla görüştü. Erdoğan, "Faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımlar atılmakta" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold. pic.twitter.com/htQMqiXgPXFahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 28, 2024