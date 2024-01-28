Saadet Partisi, İstanbul adayını tanıttı

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın'ın tanıtım toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Hem tanıtım toplantısında hem de sonrasında sosyal medya hesaplarında seçim şarkısı da paylaşıldı.

Aydın, takdim edildikten sonra yaptığı konuşmada ilk olarak İstanbul'un deprem riskine dikkat çekti. İstanbulluların kendilerine dayatılmaya çalışılan seçeneklere mecbur olmadıklarını ifade eden Aydın, bu nedenle "Başka bir İstanbul mümkün" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Küreselcilerin İstanbul planlarını sadece kendilerinin bozabileceğini savunan Aydın, "Bugünden itibaren 'Haydi Bismillah' diyerek sahaya çıkacak ve farkı her geçen gün kapatacağız. Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt dolaşarak insanlarımızla buluşacağız. Bugünden itibaren bizim için durmak yok, dinlenmek yok. Her şey tertemiz bir İstanbul için" dedi.

İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ: İSTANBUL'UN KAYBEDECEK 5 YILI DAHA YOK

İktidarın ve ana muhalefet partisinin İBB adaylarının İstanbul'un sorunlarını çözemeyeceğini öne süren Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Birol Aydın, şunları söyledi:

"Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na sesleniyorum. Beş yıl önce göreve gelirken trafik yükünü ve toplu taşımada, ulaşımda yoğunluğunu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştur. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi, trafikte kalma süresi azalmadı. Bu şehirde 5 yıl önce de İstanbullular çeşmeden su içemiyorlardı, 5 yıl geçti, sandığa gidiyoruz, yine insanlarımız çeşmeden su içemez durumdalar. Sahipsiz başıboş köpeklere dair tek bir somut adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz. Ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. Şunu çok net ifade ediyorum. İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok."

KARAMOLLAOĞLU: BEKLENTİLERİMİZ, ARZU ETTİĞİMİZ NETİCELERİ DOĞURMADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB başkan adayları Aydın'ın meseleye yaklaşımının gönüllerine ferahlık verdiğini ifade etti. Karamollaoğlu, "Yaşanabilir bir İstanbul'u oluşturduğumuz zaman emin olun ki yaşanabilir bir Türkiye için de en önemli adımı atmış olacağız. Bu da yeniden büyük Türkiye'nin ve yeni bir dünyanın kurtuluşuna ilk adım olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kendisinin de belli bir zaman İstanbul'da yaşadığını ve bu şehrin sıkıntılarını, dertlerini bildiğini belirten Karamollaoğlu, "Ümit ediyorduk ki bu dertler, bu problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama maalesef bu beklentilerimiz, arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı. Hem İstanbul'umuz hem de özellikle ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Bölgemiz ise ne yazık ki bir ateş çemberi içinde" diye konuştu.

İBB yönetimini ve AK Parti'yi eleştiren Karamollaoğlu, İstanbul'da başarısız olunduğu takdirde Türkiye çapında da başarısız olma ihtimaliyle karşı karşıya kalınacağını vurguladı.