Adana'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kazanın ardından farklı saatlerde gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde aracı kendilerinin kullandığını iddia eden M.T, H.T. ile Ş.A. gözaltına alındı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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