Boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 18:32, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 18:27
İddiaya göre, T.K, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K'nin (22) babasıyla yaşadığı Meydanbaşı Caddesi'ndeki eve gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.K. tabancayla Bahar K'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Bahar K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.