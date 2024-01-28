Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in dublesiyle 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltısı, 20. ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 100 GOL BARAJINI AŞTI

MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de ilk golü atan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerin resmi maçlardaki 100. golünü kaydetti. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve Avrupa liglerinde 100 gol barajını aşan ilk takım oldu.