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Sendika kararları gereği bir günden fazla nöbet tutmak istemeyen öğretmenler işlem yapılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula gelmedikleri günlerde ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, o günlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlanılamayacakları ile nöbet görevinin tüm gereklerini ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde yerine getirmediği tespit edilen ve sendika kararları gereği haftada bir gün nöbet tutmak isteyen öğretmenler hakkında ne şekilde işlem tesis edileceği ve ilgililere, nöbet görevine bağlı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 11:00, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 10:20
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Sendika kararları gereği bir günden fazla nöbet tutmak istemeyen öğretmenler işlem yapılır mı?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25'inci maddesinde: "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

2)Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

3)Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında ise;"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a)Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler: fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b)İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

c)Gençlik ve Spor Bakanlığı- koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerim yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı. soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Görüleceği gibi anılan Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Karamı 16'ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Diğer taraftan 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde: "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kanunlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar" denilmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi ders görevinin yapılmış sayılacağı haller. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile 7. Dönem Toplu Sözleşmenin yukarıda yer alan hükümlerinde münhasıran belirlenmiş olup bu haller arasında, öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla öğretmenlerin, öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Nitekim aynı konu hakkında daha önce Bakanlığımız aleyhine açılan idari davada Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 04.10.2011 tarihli ve E:2011/1801, K:2011/2085 sayılı karar ile davanın reddine, ardından Danıştay On birinci Dairesince verilen 21.1.0.2015 tarihli ve E:2015/1996, K:2015/4830 sayılı karar ile davacının temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, 21.03.2016 tarihli ve E:2016/159, K:2016/l 152 sayılı karar ile de davacının karar düzeltme isteminin reddine hükmedilmiş olup yargı kararlarının birer örneği ekte gönderilmiştir.

Aynı Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 19'uncu maddesinde; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15.01.2024tarih ve 94338870 sayılı görüş yazısında; "Görüleceği üzere hükümde, ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak haftada 3 saat ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiş olup nöbet görevinin ilgili mevzuatına uygun olarak yerine getirilmemesi halinde bu kapsamda ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı açıktır. Dolayısıyla bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için nöbet görevinin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Öte taraftan üyesi oldukları sendikanın kararı gereği haftada bir gün nöbet tutmak isteyen öğretmenler hakkında bu tutumlarından dolayı ne şekilde işlem tesis edileceği hususunda, söz konusu eğitim kurumunun Bakanlığımızda bağlı bulunduğu Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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