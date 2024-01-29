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29 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 00:14, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 00:16
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29 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyareti çerçevesinde Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Şura Meclisi Başkanı Ali bin Saleh Al Saleh, Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ve Kral Hamed bin İsa Al Halife ile ayrı ayrı görüşecek.

(Manama)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, esnafla görüşecek, teşkilat buluşmasına katılacak, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu köyüne gidecek.

(Ordu/12.30/13.15/15.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile görüşecek, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edilecek.

(Tiran)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası; Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor-Yılport Samsunspor, Galatasaray-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Şanlıurfa/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Ankara/15.00)

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