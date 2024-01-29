Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı etkili oluyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 07:34, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 07:35
Otoyolun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.
Öte yandan İzmit'in yüksek kesimlerinde de aralıklı kar yağışı sürüyor.
Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.