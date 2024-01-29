Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı etkili oluyor

Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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