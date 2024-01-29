Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi

CHP'de ilçe delege seçimleriyle başlayan ve genel başkanlık yarışıyla süren çekişme bitmek bilmiyor. Partilerde yerel seçim için aday belirleme çalışmaları sürerken, CHP'nin İstanbul ilçeleri için belirlediği adaylar parti içinde tartışmalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şişli, Maltepe ve Ataşehir Belediye Başkanlarını tekrar aday yaptırmadı.

"ADAY DEĞİLSİN"

CHP'de belediye başkan adayları, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) tarafından belirleniyor. Ancak İmamoğlu'nun, PM'den önce Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile görüşerek "kendisini başkan adayı yapmayacağını söylediği" öğrenildi. İmamoğlu, İlgezdi'ye "Bu dönem seninle birlikte çalışmak istemiyoruz. Katkıların için çok teşekkür ederim. Eğer isterseniz idari bir kadroda yöneticilik yapabilirsiniz" demiş. Bu teklife tepki gösteren İlgezdi ise "40 yıldır bu partideyim. CHP'de belediye başkan adaylarını ne zamandan beri bir başka belediye başkanı belirliyor. Genel başkanın bile böyle bir yetkisi yok. Karar Parti Meclisi'nin" karşılığını vermiş. Cuma günü partisinden istifa eden İlgezdi'nin yerine CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu.

ÖZEL'İN HABERİ YOK

CHP Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı, Maltepe'de ise Esin Köymen'i aday göstermişti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Battal İlgezdi ile yaptığı görüşmenin benzerini mevcut Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la da yaptığı öğrenildi. Bu görüşmelerden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haberinin olmadığı, duyduğunda ise tepki gösteremediği kaydedildi.

Adaylık sürecindeki gelişmeleri anlatan bir CHP yetkilisi, "İmamoğlu davasız, ideolojisiz, sadece çıkara dayalı bir modelle partiyi yönetmeye başladı. Büyük olasılıkla seçimi kaybedeceğini öngörüyor. Ancak parti kurup yoluna devam etmek istiyor. Bunun için paraya ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu nedenle zengin ilçelerin belediye başkan adaylarını kendine yakın isimlerden seçti. Başaramazsa CHP'de kalamaz" dedi.

SIRADA ONLAR VAR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi olarak bilinen 3 belediye başkanının tasfiye süreci başladı. İstanbul'da yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından gözler Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a çevrildi. Bugünkü Parti Meclisi'nde (PM) Çankaya ve Bayraklı adayları görüşülecek. Çankaya'da Alper Taşdelen'in değişeceği konuşuluyor. Taşdelen'in yerine Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner isimleri öne çıkıyor. İzmir'in merkez ilçelerinden Bayraklı'da da değişim bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi olan mevcut belediye başkanı Serdar Sandal'ın yerine, Özel'in kendisine yakın bir ismi aday göstereceği bildirildi.

SOYER DEVAM EDECEK MI?

Kurultaydan sonra tartışmaların dinmediği CHP'de Parti Meclisi (PM) 2 gün arayla bugün bir kez daha toplanacak. Geçen cuma Antalya, Muğla, İstanbul ve Ankara'nın çok sayıda ilçesinin adaylarının belirlendiği PM'de bu kez İzmir'in de aralarında bulunduğu seçim çevrelerindeki adaylar belirlenecek. İzmir için gözler mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Soyer'le yola devam edip etmeyeceği artık netleşecek. Soyer'in DEM Parti'den gördüğü destekle koltuğunda kalması beklenirken, alternatif isimler de tartışılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PM'deki destekçileri üzerinden İzmir'de Buğra Gökçe'yi aday göstermek istediği, ancak PM'deki çoğunluğun buna izin vermeyeceği belirtildi. İzmir için yetki isteyen Özel'in veto yemesine rağmen, yeniden yetki talebinde bulunacağı da iddia ediliyor.

DEM TİP'ten rahatsız

CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sürüyor. İstanbul ve İzmir için henüz kararını açıklamayan DEM Parti'de, gözler CHP'nin İzmir adayında. DEM Parti bir yandan da CHP'nin TİP'le yürüttüğü iş birliği sürecine odaklandı. DEM Parti Genel Merkezi, CHP'nin TİP ile kurduğu seçim iş birliği çalışma grubunu yakından takip ediyor. TİP'le kontrollü iş birliği süreci kurmak isteyen CHP'nin bu tavrı, DEM Parti'de rahatsızlığa neden oldu. DEM'de, bunun CHP ile yürütülen görüşmelere gölge düşürdüğü kanısı hakim. Yeni Şafak'a bilgi veren DEM Parti İstanbul yönetiminden bir partili şunları söyledi: "CHP her riski en alt düzeye indirgemek isterken, verdiği açıklar yüzünden güvensizlik yaratıyor. TİP'le bir sıkıntımız yok ama TİP'in genel seçimde bizim tabanımızdan oy aldığını bile bile, üstelik 'iş birliği' ifadesini kullanarak 'Ortak çalışma grubu kurduk' demek, izah isteyen bir durum."