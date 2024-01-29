Gece döneri şimdi moda

Girişimcilikte sınır tanımayan sokak lezzetlerine şimdilerde gece dönercileri eklendi. Milli yemeğimiz, aynı zamanda dünyanın en sağlıklı fast-food'u olarak gösterilen dönerin gece servis edilen halinden bahsediyoruz. Seyyar satıcılık piyasası, hemen her yıl kendisine moda bir lezzet buluyor. Bunun benzerini geçtiğimiz yıllarda lokma, İzmir atom, çubukta patates ve bardak mısır gibi örneklerde gördük.

GECE ÇALIŞANLARIN VE TURİSTİN GÖZDESİ

Bir dönem parladılar, sonra ise kazançlarını bırakıp gözden düştüler. Bizim asırlık dönere olan ilgi hiç bitmeyecek olsa da gece yarısı döner modası şimdilerde fazla rağbet görüyor. Gece yarısı çalışana ve karnı acıkana hizmet veren pilavcı ve kokoreççilerin yanında yeni nesil dönerciler de piyasadaki yerini aldı. Bursa'dan başlayıp ülkeye yayılan bu lezzetin tek farkı akşam 22.00'den sonra piyasaya çıkması.

120 GRAM ET DÜRÜM 240 TL

Şimdilerde önünde kuyruk olan bir piyasadan söz edebiliriz. Sosyal medyada binlerce takipçisi, gece yarısı müdavimleri, dilden dile dolaşan lezzeti derken gece işi et dönerin 50 gramı 100 TL, 120 gramı 240 TL civarında satılıyor. İsterseniz ekmek arası veya dürüm olarak 100 ile 150 TL'den alabilirsiniz. Konuştuğumuz esnaf, turistler dahil her kesimden kişinin tezgahın önünde sıra oluşturduğunu söylüyor. Siparişlere yetişemeyen satıcılar aynı zamanda internetten yemek söylenen platformlara bile hizmet verdiklerini belirtiyor. Polis, bekçi ve taksici gibi gece çalışanların yanında sırf merak ettiği için gece dönerinin peşine düşenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu yerli fast-food, lokantaların gözdesi olmuş durumda. Modası ne zaman biter bilinmez ama şimdilerde, bizim asırlık dönerin gece mesaisindeki hali çok ilgi görüyor.

Yemek sitelerinden sipariş yağıyor

İşler öyle hale gelmiş ki sosyal medyada trend haline gelmiş durumda. Döner sırası beklerken ve yarım ekmeği gece yarısı yerken yapılan paylaşımlar Tiktok ve Instagram gibi platformların yeni gözdesi. Farklı sitelerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi şehirlerin en iyi 5 gece dönercisi sıralamasına rastlıyorsunuz. Dijital platformlarda, 'En iyi gece döneri nerede yenir' başlıklarına yazılan sayısız yorumları bulabilirsiniz.

Orhan Orhun Ünal