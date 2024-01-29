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İstanbul- Riyad seferinde ilginç olay: 'Yardım edin' diye bağırdı

İstanbul- Riyad seferini yapan yolcu uçağındaki bazı yolcuların, kargo bölümünden bir kişinin 'yardım edin' şeklinde bağırdığı iddiası sonrası Antalya'ya acil iniş yaptı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 08:20, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 08:22
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İstanbul- Riyad seferinde ilginç olay: 'Yardım edin' diye bağırdı

İstanbul- Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçağın, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcular kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu iddia edildi.

Uçak, Kıbrıs adası açıklarındayken, kargo bölümünden bir kişinin 'yardım edin' şeklinde bağırdığını belirten yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.

Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil inişine karar verildi.

Havalimanı pisti çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra uçak içerisinde inceleme başlatıldı.

Ardından kargo bölümünde yolculara ait valizler X-ray cihazından geçirildi. Burada da herhangi olumsuzluk yaşanmaması üzerine valizler tekrar uçağa alındı.

Üç saat sonra seferine devam etti

Ekiplerin yaptığı araştırmaların ardından uçağın seferine devam edilmesine kararlaştırıldı. Yaklaşık 3 saat bekleyen yolcular tekrar uçağa alındı. Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçak, saat 02.30 sıralarında Riyad'a gitmek üzere Antalya Havalimanından kalkış yaptı.

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