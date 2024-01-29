F-16'larda el yükselttik, fiyat tartışmasının perde arkası!

Türkiye Gazetesinden Yeşim ERASLAN'ın haberine göre: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kitinin satışına dair resmi bildirimi Kongre'ye yaparken, Türkiye'nin ödeyeceği ücret tartışma konusu oldu. Sosyal medyada, Yunanistan'ın 40 adet F-35 savaş uçağını 8,6 milyar dolar ödeyecek olmasıyla kıyaslama yapılırken uzmanlar bu kıyasın doğru olmadığını belirtiyor. Toplam 23 milyar dolar değerindeki paket, F-16 ile birlikte birçok alımı da kapsıyor. Türkiye'nin alım paketinde uçakların yanı sıra 48 adet F-110 turbofan motoru, 149 adet radar, 168 entegre viper elektronik harp süiti, 858 adet güdümlü füze lançeri, 44 M61 Vulcan topu, 16 adet sniper gelişmiş hedefleme podu, 952 hava hava füzesi, 96 adet güdüm bölümü, 864 minyatür bomba, 96 adet anti-radyasyon füzesi, 96 adet gelişmiş anti-radyasyon füzesi; 401 adet Block II Sidewinder hava hava füzesi ve ek birçok sistem bulunuyor.

23 milyar dolarlık paketin maliyetine yönelik tartışmaları gazetemize değerlendiren savunma analisti Turhan Oğuz, ABD'den onaylar zor çıktığı için tek seferde çok alım siparişi verdiğini belirtti. Oğuz, şunları kaydetti: Yunanistan'ın talep ettiği 40 adet F-35 ile Türkiye'nin talep ettiklerinin karşılaştırılması çok yanlış. Burada elma ile armut karşılaştırılıyor. Türkiye ABD'den onaylar zor çıktığı için tek seferde uçakların ve modernizasyon kitinin yanı sıra çok fazla mühimmat talebinde bulunuyor. 23 milyar dolar tavan fiyattır. Asıl pazarlık Kongre'den onay çıkıp sözleşme aşamasında masaya oturduğumuzda ortaya çıkacak. Talep ettiklerimizin fiyatları 23 milyar doların üzerine çıkamaz ancak altına inebilir. Her şey pazarlık masasında belli olacaktır" dedi.

Bütün siparişlere bir kerede onay almanın önemine işaret eden Oğuz "İleride sıkıntı yaşanabilecek durumları göz önünde bulunduran Türkiye, tekrar tekrar onay beklememek için paketi bu kadar dolduruyor. Bu mühimmatı yapamadığımız için değil, almak mecburiyetinde olduğumuz için alıyoruz" diye konuştu.

Oğuz, bir modernizasyonun 4 bin saat anlamına geldiğini, bunun da 20 yıla tekabül ettiğini ifade ederek "Yeni uçaklar ve kitlerle uçak filomuzun ömrü 20 sene daha uzamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.