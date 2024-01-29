Ocak maaş farkları ne zaman yatıyor?

Emekli maaşı zammı Temmuz döneminde yüzde 25 olurken, bu dönem yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25 olarak uygulanacak. Nisan ayında 7.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. Memur zammı hem asgari ücret hem de emekli maaşı zammı için belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi. 10 bin TL en düşük emekli maaşı ve refah payı kaynaklı maaş farkları hesaplara ayrıca yatacak. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Düzenleme Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'EŞİTLEYİN' TALİMATI SONRASI EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 çıkmıştı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oranında zam aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.



EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMELERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANIYOR

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatıyla SGK hazırlıklarını yapıyor. Resmi Gazete sonrası emekli maaş farkı ödemeleri için SGK harekete geçecek.

İlk etapta yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı eklenmiş maaşlarını alan emekliler için şimdide 11,68 puanlık zam farkları da yatırılacak. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları Hazine desteği ile 10 bin TL'ye tamamlanacak.

Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu yüzde 4'lük ek ödemeler zamlı maaş üzerinden hesaplanıyor ve bankaya toplam olarak yatırılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇİFTE ARTIŞ

Maaşları 10 bin liranın altında kalan kök aylıkları düşük emekliler için böylece iki artış birden yapılmış olacak. Öncelikle yüzde 49,25 oranında artış alan düşük maaşlı emeklileri ayrıca seyyanen ödeme de yapılacak. 10 bin liranın altında kalan tüm maaşlar seyyanen ödeme ile taban maaş olan 10 bin TL'ye tamamlanacak.

Temmuz ayına kadar bu ödemeler devam edecek. Temmuz ayında yapılacak yeni artış kök aylığa ilave edilecek. Taban maaş değişmez ise 10 bin liraya tamamlama devam edecek. Taban maaş değişirse yeni belirlenen taban maaşa tamamlama yapılacak. Böylece düşük maaşlı emekliler Temmuz ayında da enflasyon kaynaklı artışa ilaveten seyyanen destek de almaya devam edecek.

EK ZAM KAYNAKLI EMEKLİ MAAŞ FARKI OLUŞTU

Yüzde 37,57'lik zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49,25'lik artış ve yüzde 4 ek ödeme ile 11 bin 641 lira alacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 15 bin 522 lira, 12 bin 500 lira olanın 19 bin 402 lira, 15 bin lira olanın 23 bin 283 lira, 20 bin lira olanın da 31 bin 44 lira olacak.

VERGİ İADESİ EMEKLİ MAAŞLARINA EKLENİYOR

Maaşlara yapılan artış böylece ek ödeme miktarını da artırmış oldu. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlarda yeniden artmış olacak. Örneğin aralık itibarıyla 10 bin lira taban maaşı olan bir emekli 400 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 10.400 TL oluyordu.

Bu emeklimizin net maaşı yüzde 49,25 zam ile 14.925 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ek ödemesi ise 597 TL'ye çıkmış oldu. Böylece bankaya yatacak para 10.400 TL'den 15.522 TL olacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı. Bu yüzden 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları 29 Ocak - 4 Şubat haftasında hesaplara geçmiş olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta aldılar. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 15'lik artış ve enflasyon farkıyla oluşan yüzde 49,25 oranındaki zam farkı da emekli memurlara ayrıca yatırıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLAMASI

Yeni zamla birlikte oluşan maaş farkının Resmi Gazete'de sonrası en geç Cuma gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam farkını bir hafta içinde yatıracaklarını söyledi. Bakan Işıkhan emekli maaş farkları için şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının ilk yarısı için; Memur emeklilerimize yüzde 49,25 artış sağlamıştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranını da Memur emeklisi vatandaşlarımız gibi yüzde 49,25'e yükseltmiş olduk. Bildiğiniz gibi emeklilerimizin emekli aylıkları her yılın Ocak ve Temmuz aylarında artmaktadır. Temmuz ayında da memurlar için Toplu Sözleşmenin; SSK ve Bağ-Kur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artmaktadır.

Emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle, güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

HERHANGİ BİR HAK KAYBI OLMAYACAK

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak Meclis düzenlemeleri sonrası oluşacak maaş farkları 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

YENİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU NETLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Yılın ilk yarısındaki ile aralık endeksi arasındaki değişim yüzde 37,57. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon farkı olarak veriliyor.

Ayrıca 11,68 lik refah payı ile birlikte artış yüzde 49,25'i buluyor. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 15 zam aldı. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Böylece toplam artış yüzde 49,25'i buluyor.