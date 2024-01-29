Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 9 günde üçüncü zam yapılacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 09:02, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 09:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

Benzine zam yok

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

29 Ocak Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul

Benzin: 38,28 TL - 38,36 TL

Motorin: 40,14 TL - 40,21 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL - 19,85 TL

Ankara

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,92 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İzmir

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 41,11 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber