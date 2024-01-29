Altının kilogram fiyatı 1 milyon 971 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 971 bin lira, en yüksek 2 milyon 67 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4,1 azalışla 1 milyon 971 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 55 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 348 milyon 87 bin 161,41 lira, işlem miktarı ise 163,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 470 milyon 743 bin 644,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: