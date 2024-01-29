Gaziantep'te eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.

Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.

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