Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Doğu Akdeniz'de ise yarından itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtına, çarşamba akşamı bölgenin doğusunda, perşembe öğle saatlerinden itibaren de genelinde etkisini kaybedecek.

Ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.