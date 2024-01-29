Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı!

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı.

Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki yer aldı."