Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün takıma katıldığını resmen açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 13:20, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 13:38
"Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı.
Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki yer aldı."Milli yıldızın transferi özel bir video ile böyle duyuruldu:
Çağlar Söyüncü, aramıza hoş geldin. ️#KoyYüreğini pic.twitter.com/yVMFcX4QOCFenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 29, 2024