Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 14:05, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 13:58
Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki evinde yalnız yaşayan H.B'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, H.B'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.