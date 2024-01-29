Bakan Göktaş'tan 'kelebek hastası' Ayaz'a sürpriz ziyaret

İstanbul'da yaşayan Ayaz, sosyal medya üzerinden Bakan Göktaş'a mesaj attı.

Kendisini çok sevdiğini belirten Ayaz'ın evine davet etmesi üzerine Göktaş, İstanbul programı sırasında aileye Sarıyer'deki evlerinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, Ayaz ile yakından ilgilendi, çeşitli hediyeler verdi. Ayaz ve ailesi ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, sürpriz nedeniyle Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

Kelebek hastası Ayaz'ın 4 sene önce koruyucu ailesinin yanına taşındığı öğrenildi.

Kelebek hastalığına yakalanan çocukların el, ayak, bacak, yemek borusu, ağız içi gibi vücudunun çeşitli bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar görülüyor. Bu hastalıkla doğan çocuklara, ciltleri bir kelebeğin kanatları kadar kırılgan olduğu için "kelebek çocuklar" da deniliyor. Kalıtımsal hastalıklardan biri olan kelebek hastalığının tam olarak nedeni bilinmediği gibi kesin bir tedavisi de bulunmuyor.