Van'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 13 zanlı yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.