Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 7 yaralı

Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

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