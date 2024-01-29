Aydın'ın 'Kuyucak Portakalı' tescillendi

İç piyasada büyük talep gören ve birçok ülkeye ihraç edilen Kuyucak Portakalı coğrafi işaret aldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yetişen portakal, bu özellikleri ile öne çıkıyor.

Kalın kabuğu, tatlı ve daha sulu olmasıyla dikkati çekiyor. Uygun koşullarda tazeliğini 5 ay koruyabiliyor.

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