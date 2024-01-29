PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terör şüphelilerinin, sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırıp örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları da tespit edildi.

Operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin sözde sorumlusu Demhat kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MİT Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire başkanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla önemli bir operasyona imza atıldı.

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