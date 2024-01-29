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Eskişehir'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

>Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 17:32, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 17:33
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Eskişehir'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Eskişehir-Konya kara yolunda giden Ramazan Gürler (27) idaresindeki 11 ABH 915 plakalı otomobil, Sakaryabaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Gürler ile otomobilde bulunan Pınar Çağla Tuna (17) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çifteler Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Gürler ve Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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