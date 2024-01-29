20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-20" operasyonları düzenlendi.

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