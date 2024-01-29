Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 21:02, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 21:07
T.B. (23) yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil, Bakırlı Mahallesi Bakırlı Kavşağında yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar'ın (57) kullandığı bisiklete, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kaçar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü T.B. gözaltına alındı.