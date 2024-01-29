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Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi için iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin hayatını kaybettiği birden fazla kişinin de yaralandığı Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 22:03, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 23:17
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Müteahhit Penta Park AŞ'nin yönetim kurulu başkanı M.B, muhasebe müdürü M.B. ve işletme müdürü Ö.Ç. hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası talep edilen iddianamede, söz konusu sitedeki 1 ve 3'üncü blokların enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, tutanaklar ve binaya ilişkin resmi kayıtlar yer aldı.

Söz konusu sitenin 5 bloktan oluştuğu, Penta 1 ve Penta 3 apartmanlarının yıkıldığı, Penta 2 apartmanının 9 katlı olduğu 1 ve 3'ün giriş kat üzeri 11 kat olduğu, giriş altında ise 2 kat daha bulunduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, depremin ardından yıkılan 1 ve 3'üncü bloklardan 2023'ün şubat ve mart aylarında çeşitli örnekler alındığı ve bilirkişi heyeti tarafından incelendiği aktarıldı.

İddianamede, inşaat mühendisi bilirkişi tarafından 1 ve 3 blokların mütemadi temel olduğu, betonda kullanılan agreganın dere kumu olduğu, bu agreganın normal boyutlarda olduğu, enine donatı aralıklarının 24'er santimetre ölçüldüğünün tespit edildiği, söz konusu blokların ruhsat tarihinin 1998 olduğu, bağımsız bölümlerin alanlarında değişiklikler yapılması ve petek tadilatı için 2003 ve 2004'te iki ayrı tadilat yapı ruhsatı düzenlendiği belirtildi.

Yıkılan binaların mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında yetersizlikler olduğu ifade edilen iddianamede, "Söz konusu binada projelendirme ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığının tespit edildiği, bu tespitlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde proje aşamasında statik proje müellifinin temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği ve yetersiz donatı detaylandırması sebepleriyle asli kusurlu olduğunun, yapım aşamasında ise malzeme kalitesi yetersizliği sebebiyle yapım sorumlusu müteahhidin asli kusurlu olduğunun tespit edildiği ve şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği" aktarıldı.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin kanuna, yönetmeliğe ve projelere uygun olarak yapılmayan, gerekli dayanıklı malzeme ile inşa edilmeyen, teknik özenin gösterilmediği binaların deprem sırasında yıkılabileceğini öngörmelerinin gerektiği, bunu öngörmelerine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemek suretiyle binanın yapımında kendisine kusur olarak atfedilebilecek yukarıda ayrıntılı olarak bahsedilen kusurlu işlemleri gerçekleştirdikleri, bu haliyle şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulünün gerektiği. Bu şekliyle şüphelilerin atılı suçu işledikleri yönünde kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşıldı."

İddianamede, şüphelilerin ilgili mahkemece yargılanmalarının yapılması eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin 85/2 maddesinde düzenlenen bilinçli taksirli birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

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