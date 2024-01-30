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Yeni trend evde İngilizce eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan, eğlenceli bir şekilde İngilizce öğretmeyi amaçlayan Diyalekt platformundan kayıtlı 283 bin 188 kişi faydalanıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 08:15, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 08:17
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Yeni trend evde İngilizce eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini eğlenceli şekilde kolaylaştırmak için 23 Nisan 2023 tarihinde "Diyalekt" adlı İngilizce dijital eğitim platformu geliştirildi. Uygulamada A1-A2 seviyelerinde ücretsiz dersler ve etkinlikler bulunuyor. Diyalekt KIDS ise çocuklara özel tasarlanan eğitim materyalleri sayesinde öne çıkıyor. Platform, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisini geliştirmeyi hedefleyen etkileşimli aktiviteler sunuyor.

Diyalekt'te haber, video, sesli kitap, oyun, animasyon, çizgi film gibi özgün içeriklerle birlikte 11 binden fazla etkileşimli dijital içerik yer alıyor. Uygulamaya öğrenciler ve vatandaşlar mobil uygulama marketlerden, diyalekt.eba.gov. tr adresinden, e-devlet ya da EBA şifreleriyle ulaşabiliyor. Edinilen bilgiye göre internet sitesi ve mobil üzerinden hizmet veren uygulamada 24 Nisan 2023-17 Ocak 2024 tarihleri arasında kayıtlı toplam 283 bin 188 kişi yer alıyor. Kullanıcılar evde, ofiste, kafede ya da istedikleri yerde kolaylıkla İngilizce öğreniyor.

CEYDA KARAASLAN

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