Hakim ve Savcıların Maaşı Artıyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Hakim ve Savcıların Maaşı Artıyor

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin, ek tazminat miktarlarında dikkate alınan gösterge rakamının 15 binden 40 bine yükseltilmesini içeren kanun hükmünün iptaline dair karar Resmi Gazetede yayımlandı. İptal gerekçesinde "İtiraz konusu kuralla ek tazminat miktarlarında dikkate alınacak gösterge rakamı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri için (15.000)'den (40.000)'e yükseltilirken bu artıştan birinci sınıf hakim ve savcıların yararlandırılmamasının farklı muamele teşkil ettiği açıktır" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 08:57, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 08:58
Yazdır
Hakim ve Savcıların Maaşı Artıyor

Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177 sayılı kararı ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin ek tazminat ödemesiyle ilgili altıncı fıkrasının birinci cümlesi iptal edildi. İptal kararı 30 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde; "Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000); Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir." hükmü yer almakta olup 30 Ocak 2024 tarihli ve 32445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177 sayılı kararı ile söz konusu hüküm Anayasanın 2., 10. ve 35. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Kararın gerekçesinde; ".İtiraz konusu kuralla ek tazminat miktarlarında dikkate alınacak gösterge rakamı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri için (15.000)'den (40.000)'e yükseltilirken bu artıştan birinci sınıf hakim ve savcıların yararlandırılmamasının farklı muamele teşkil ettiği açıktır.

.İtiraz konusu kuralın gerekçesinde Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranının (25.000) puan artırılarak Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

.Yer aldıkları yargı kolundaki ilk derece ve istinaf mahkemelerinde görev yapan hakimler ve savcılar ile Anayasa'da güvence altına alınan "hakimlik teminatı" bakımından farklılıkları bulunmayan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılırken yalnızca görev ve yetkileri, yapısı ve niteliği Anayasa'da özel olarak düzenlenen ve onlardan farklı durumda bulunan Anayasa Mahkemesi üyelerinin özlük hakları ile eşit duruma getirilmesi amacıyla, birinci sınıf hakim ve savcılardan belirgin şekilde ayrışmaları sonucunu doğuracak bir düzenleme yapılmasının anayasal açıdan nesnel, makul ve zorunlu bir nedene dayandığı söylenemez.

Bununla birlikte yasama yetkisinin genelliği ilkesi uyarınca kanun koyucunun Anayasa'ya aykırı olmamak şartıyla yapacağı düzenlemenin içeriğini belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu da kuşkusuzdur. Dolayısıyla itiraz konusu kural kapsamında ek tazminat miktarlarında düzenleme yapılması da kanun koyucunun takdir yetkisi içindedir. Bu bağlamda kanun koyucu hakim ve savcıların mali hakları ile ilgili düzenlemeler yaparken önceki kanuni düzenlemelerde olduğu gibi aynı ek tazminat rakamını öngörebileceği gibi anayasal görev ve yetkilerini gözetmek suretiyle Yargıtay ve Danıştay üyeleri için diğer birinci sınıf hakim ve savcılardan farklı bir rakam da öngörebilir.

.Bu durum, adli ve idari yargı sisteminde yer alan mahkemeler arasında yargı hizmetinin yerine getirilmesinde huzursuzluk ve kırgınlığa neden olacak, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin birinci sınıf hakim ve savcılardan tamamen farklı bir statüde olması sonucunu doğuracak niteliktedir. Bir başka deyişle, itiraz konusu kuralla öngörülen ek tazminat farklılığı, Yargıtay ve Danıştay üyeliği kadrolarının sınırlı ve belirli sayıda olduğu da dikkate alındığında, Anayasa'da güvence altına alınan "hakimlik teminatı" bakımından farklılıkları bulunmayan birinci sınıf hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında çalışma barışını bozacak düzeyde olup söz konusu farklılığın makul ve orantılı olduğu söylenemez." denilmektedir.

Söz konusu gerekçeler kapsamında; 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29/6/2006 tarihli ve 5536 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 106. maddesine 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle eklenen altıncı fıkranın 30/3/2023 tarihli ve 7447 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinin; Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile İrfan FİDAN'ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.

Böylece 6 ay içerisinde yapılacak kanuni düzenleme ile hakim ve savcıların maaşlarında 19 bin TL'ye kadar artış yapılması söz konusu olacaktır.

30 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240130-6.pdf

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber