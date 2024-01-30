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Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazanarak 8.474,30 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 18:45, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 18:46
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Borsa günü yatay seyirle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,60 puan arttı, toplam işlem hacmi 101,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlanacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın martta yüzde 43 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı Aralık 2023'te 9 milyon 26 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 8 milyon 925 bin olmuştu. Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 36 bin kişi azalarak 5 milyon 365 bine düştü.

Analistler, JOLTS açık iş sayısındaki yükselişin ABD'de ekonomik büyümeyi destekleyen güçlü işgücü piyasasına işaret ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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