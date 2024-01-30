Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etti.

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