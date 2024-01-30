Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu

'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
Ana sayfaHaberler Siyasi

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 12:28, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 12:36
Yazdır
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırı sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayda kullandığı silahların bulunmasına yönelik inceleme yapan ekipler, Sarıyer'deki 2 kilometrelik alanda 300 polisin katılımıyla arama yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan ve metal dedektörlerin de kullanıldığı aramalarda, olayda kullanılan ve parçalara ayrılan el yapımı silah bulundu.

Bu arada saldırıya ilişkin gözaltındaki 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle, idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber