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Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında dava açıldı

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında otomobil sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 12:31, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 12:32
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Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında dava açıldı

Sanık R.Ö. hakkında hazırlanan ve "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

R.Ö, iddianamede yer alan ifadesinde, kaza esnasında alkollü olduğunu itiraf etti.

Otomobili kendisinin kullandığını belirten R.Ö, "Alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda, K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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