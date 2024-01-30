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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 73 gündür aranıyor

Kayıp mürettebat Ömer Hebip'in annesi Emine Hebip:- "İstanbul'dan gelip gidiyoruz. İstanbul'da duramıyorum, sıkılıyorum, boğuyor bir şey beni"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 13:39, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 13:40
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 73 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 73 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden arama tarama çalışmalarını elverişsiz hava şartları nedeniyle liman içerisinde sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamadı. İşlemleri yürüten gemi da, Bozhane Limanı'na demirledi.

- Oğlundan haber alma ümidiyle İstanbul'dan geliyor

Kayıp mürettebattan Ömer Hebip'in (43) annesi Emine Hebip ve ablası Gülperi Bebek, Bozhane Limanı'na geldi.

Üzüntüsünü ağıt yakarak dile getiren Emine Hebip, AA muhabirine, geminin batmasının ardından İstanbul'dan gelip gittiğini söyledi.

Anne Hebip, "İstanbul'da duramıyorum, sıkılıyorum, boğuyor bir şey beni. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir tek bizimki değil ki 7 kişiler." dedi.

Abla Gülperi Bebek de bir an önce kardeşinin cenazesini alıp gitmek istediklerini ifade etti.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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