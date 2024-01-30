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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP'den istifa etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 13:56, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 13:57
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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP'den istifa etti

Malatya'da, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, partisinden istifa etti.

Karadağ, CHP İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek partisinden istifa ettiğini belirtti.

İlçeye hizmetlerine devam etmek istediklerini dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Biz genel başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız (CHP Malatya İl Başkanı) ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ediyorum."

Karadağ ile CHP Hekimhan İlçe Örgütünden 7'si belediye meclis üyesi toplam 15 kişinin istifa ettiği öğrenildi.

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