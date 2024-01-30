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Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan gerilime dikkati çekerek, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 15:27, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 15:28
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Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz

Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, "Montrö Sözleşmesinin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun" kurulmasına ilişkin mutabakattan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Fidan, bunu, bölgesel güvenlik işbirliğine de örnek bir vaka olarak gösterdiklerini söyledi.

Fidan, kıyıdaş ülkeler olarak bunu hem bölgesel sahiplenme ilkesine hem de müttefiklik ruhuna uygun bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.

"Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz"

Bakan Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Bulgaristan'ın, coğrafi konumuyla enerji ve ulaştırma açısından büyük öneme sahip ve Türkiye'nin istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Bölgede Bulgaristan'ın "güvenlik ve istikrara öncelik veren sağduyulu politikalarına" her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Fidan, "Bu anlayışla bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her açıdan ele alma imkanımız oldu. İş birliğimizi yeni alanlara taşımak konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Fidan, Bulgar mevkidaşına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini ilettiğini aktararak, "Ayrıca Cumhurbaşkanımızın yıl içerisinde planlanabilecek bir ziyareti vesilesiyle yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısını düzenleme konusunda da görüşlerimizi aktardım." ifadesini kullandı.

"İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı"

Bulgaristan'la ekonomik ilişkilerin olumlu yöndeki seyrinden memnun olduğunu dile getiren Fidan, "İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı. En kısa sürede 10 milyar dolar hedefini Sayın Bakan'la beraber çalışarak yakalamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Fidan, önemli Türk şirketlerinin Bulgaristan'da yatırımlarının olduğunu anımsatarak, "Kara yoluyla Avrupa'ya ihracatımızın neredeyse tamamını Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle tırlarımızın sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için Bulgar makamlarıyla da sürekli temas halindeyiz." dedi.

Türkiye'den gelen tırların Bulgaristan sınırında ilave kontrollerden geçmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Fidan, "En kısa sürede standart uygulamaya dönülmesi beklentimizi paylaştım." diye konuştu.

Fidan, Bulgaristan'la stratejik öneme sahip ulaştırma bağlantılarının demir yolu ve Ro-Ro gibi araçlarla çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için ayrıca çalışmalara başlandığını kaydederek, "Bulgaristan ayrıca Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye kara yoluyla ulaşımlarında da ana güzergah konumundadır. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğun azaltılması için yine beraber çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı hayati önem taşımakta"

Fidan, Bulgaristan ile Türkiye'nin güvenlik alanında işbirliği olduğunu belirterek, "Terörizm ve düzensiz göç gibi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, ilgili tüm kurumlarımızla, makamlarımızla bu alanlarda da işbirliğimizi arttırma iradesini karşılıklı ortaya koyduk." dedi.

Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman nüfusun iki ülke ilişkilerinin bir diğer önemli boyutunu teşkil ettiğini vurgulayan Fidan, "Soydaşlarımızın vatanları olan Bulgaristan'daki refahı ve huzuru ülkemiz için önemli konulardan biridir. Bu vesileyle, soydaşlarımızı da gönülden selamlıyorum. Bulgar hükümetlerine de bu konudaki çalışmalarından ötürü de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Fidan, Bulgaristan'daki Türk kültürel mirasının iki ülke arasındaki işbirliği ruhuna yakışır şekilde restore edilerek ayağa kaldırılmasına büyük önem verildiğini kaydederek, bu konuda Bulgaristan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Gabriel ile iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını anlatan Fidan, özellikle Ukrayna'daki savaşın giderek artan olumsuz etkileri karşısında alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Fidan, Türkiye ve Bulgaristan'ın Karadeniz'e kıyısı olan NATO müttefikleri olduğuna işaret ederek, "Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ülkelerimiz için hayati önem taşımakta. Bu çerçevede, Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de bir tırmanmaya yol açmamasına büyük önem atfediyoruz. Ticari seyrüsefer serbestliğinin yeniden test edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili taraflarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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