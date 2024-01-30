MSB: Sınırlarda 1 FETÖ, 1'İ DEAŞ mensubu 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 15:47, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 15:49
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.