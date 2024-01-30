Bakan Yerlikaya: İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli Göç Kurulu'nun bu yılki ilk toplantısını Bakan Yardımcıları, Göç İdaresi Başkanı, Göç Kurulu üyeleri ve ilgili birim yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerlikaya, "İnsanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir göç anlayışını uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz. Düzensiz göçle mücadelemizdeki temel stratejimiz; sorunun kaynak ülkelerde çözümü, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içinde etkin tespit ve yakalama, hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi olarak dört aşamadan oluşuyor. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.